Das Gesamtvolumen der geplanten Kapitalerhöhungen beläuft sich auf umgerechnet bis zu 66 Milliarden Euro. Wie am Sonntag aus Pflichtmitteilungen der Bank of China, der China Construction Bank, der Bank of Communications und der Postal Savings Bank of China hervorging, beteiligt sich das Finanzministerium als bisheriger Grossaktionär neben weiteren Investoren an den Kapitalspritzen.