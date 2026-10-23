Mit den verschärften Sparmassnahmen folgt Volvo Herstellern wie Volkswagen und BMW, die angesichts der zunehmenden chinesischen Konkurrenz schlanker werden wollen. Zudem bauen sie lokale Partnerschaften in China und Entwicklungsteams aus, um mit neuen Funktionen besser auf den dortigen Geschmack einzugehen. Samuelssons Äusserungen deuten darauf hin, dass diese Schritte möglicherweise nicht weit genug gehen.