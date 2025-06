BYD bei Preisnachlässen zuvorderst

Das war in letzter Zeit die Devise des Marktführers BYD der im Februar ankündigte, dass sein so genanntes «God's Eye»-Fahrerassistenzsystem in 21 Modellen, einschliesslich preisgünstiger Fahrzeuge, standardisiert werden würde. BYD hat auch die jüngste Runde von Preisnachlässen angeführt und bot Ende Mai Preisnachlässe von bis zu 34 Prozent auf 22 seiner Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle an.