Auch der Gold-ETF blieb von den Marktschwankungen nicht verschont. Sein Wert fiel von einem Höchststand von 136 Milliarden Yuan, da die Goldpreise in diesem Jahr nachgaben und Anleger Gelder aus dem Fonds abzogen. Eine leichte Erholung in den letzten zwei Tagen reichte aus, um ihn über den Huatai-PineBridge ETF zu heben, der in der vergangenen Woche weiterhin Abflüsse von rund 18,5 Milliarden Yuan verzeichnete – einen der grössten in Asien.