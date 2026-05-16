Der Kurierdienst plant, das Verwahrungsdepot im Oktober in seinem Komplex in der Nähe des Flughafens zu eröffnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten. Ein Bereich werde Schliessfächer für hochwertige Vermögenswerte umfassen, während der andere hauptsächlich für Edelmetalle vorgesehen sei und eine Kapazität von 50 bis 100 Tonnen habe, sagten sie und baten darum, anonym zu bleiben, da sie nicht befugt seien, mit den Medien zu sprechen.