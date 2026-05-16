Die SF Holding, Chinas grösster Expressdienstleister, will in Hongkong ein Goldtreibhaus eröffnen, um die Nachfrage nach Lagerkapazitäten zu bedienen, während die Stadt ihre Pläne vorantreibt, sich zu einem Zentrum für Edelmetalle zu entwickeln.
Der Kurierdienst plant, das Verwahrungsdepot im Oktober in seinem Komplex in der Nähe des Flughafens zu eröffnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten. Ein Bereich werde Schliessfächer für hochwertige Vermögenswerte umfassen, während der andere hauptsächlich für Edelmetalle vorgesehen sei und eine Kapazität von 50 bis 100 Tonnen habe, sagten sie und baten darum, anonym zu bleiben, da sie nicht befugt seien, mit den Medien zu sprechen.
SF reagierte nicht auf eine per E-Mail gesendete Anfrage um Stellungnahme. Hongkong wirbt für sich als Handels-, Finanz- und Lagerzentrum für Gold. Die Stadt plant, noch in diesem Jahr ein zentrales Clearing-System für den physischen Handel einzuführen, die Lagerkapazität innerhalb von drei Jahren auf 2000 Tonnen zu erweitern und Zentralbanken dazu zu ermutigen, Goldbarren in der Stadt zu lagern. Die Hongkonger Börse plant zudem die Wiedereinführung von Gold-Futures.
SF sieht Chancen, einen Lagerungsmarkt zu erschliessen, der dank der Nachfrage vermögender Privatpersonen und staatlicher Unterstützung wächst, so die Informanten. Hongkong könnte zudem ein Sprungbrett für eine breitere Expansion sein, fügten sie hinzu.
Das Lagerhaus ist nicht SFs erster Vorstoss in den Rohstoffbereich. Das Kurierunternehmen ist ein von der Shanghai Gold Exchange zertifizierter Logistikdienstleister und Kurier für grosse Schmuckketten und Bergbauunternehmen auf dem chinesischen Festland. In Hongkong ist es der lokale Partner eines der ersten Lagerhäuser, die im vergangenen Jahr von der London Metal Exchange für die Lagerung von unedlen Metallen wie Kupfer zugelassen wurden.
SF ist noch kein Mitglied der London Bullion Market Association, eine Qualifikation, die von einigen Händlern und Banken bei der Auswahl von Logistikpartnern verlangt wird. Der Logistiksektor für Edelmetalle wird von einer kleinen Gruppe von Unternehmen dominiert, darunter Brink’s Global Services, die Malca-Amit Group of Companies und Loomis AB.
(Bloomberg/cash)