Die Realität könnte US-Tech einzuholen

Die Ergebnispublikationen von «Big Tech» beginnt am Mittwoch, mit Microsoft, Meta und Tesla. Apple folgt am Donnerstag, während Alphabet und Amazon.com nächste Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen werden. Der Chiphersteller Nvidia wird am 26. Februar die Resultate bekannt geben.