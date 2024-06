Noch liege China nach Schätzungen einiger um drei Jahre zurück, nach anderen um ein Jahr, so Xu. Dies werde aber nicht von Dauer sein, und auch bei der Rechenleistung werde es langfristig keinen Rückstand geben. Rechenleistung werde zu einer “Massenware.” In Asien mangele es zudem “nie an Talenten und nie an Daten”, so Xu. Die in China verfügbaren Daten-Ressourcen seien “breiter und tiefer”. Im Fokus stünden dabei besonders die Real- Welt-Daten. Hier gebe es in den einzelnen Branchen grosse Datenvolumen zu heben. SenseTime entwickelt KI-Lösungen für Unternehmen, unter anderem für Zugangskontrolle und Verkehrsanalyse.