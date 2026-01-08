Das Ministerium betonte die Notwendigkeit, ​die Aufsicht im Sektor für ‌Elektrofahrzeug- und Energiespeicherbatterien ‍zu verstärken. An dem Treffen am Mittwoch ​nahmen einem Bericht der staatlichen Zeitung «China Daily» zufolge Branchengrössen wie CATL, BYD ‌und Gotion High ⁠Tech teil. Die Nachfrage nach ‌Energiespeicherbatterien ist infolge des weltweiten Baus von Rechenzentren ‍sprunghaft angestiegen.