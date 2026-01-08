Die Batteriebranche habe blind Produktionskapazitäten aufgebaut, teilte das chinesische Industrieministerium am Donnerstag nach einem Treffen mit. Damit zog es eine Parallele zum Solarsektor, wo ein Kapazitätsboom zu sinkenden Preisen und branchenweiten Verlusten geführt hatte.
Das Ministerium betonte die Notwendigkeit, die Aufsicht im Sektor für Elektrofahrzeug- und Energiespeicherbatterien zu verstärken. An dem Treffen am Mittwoch nahmen einem Bericht der staatlichen Zeitung «China Daily» zufolge Branchengrössen wie CATL, BYD und Gotion High Tech teil. Die Nachfrage nach Energiespeicherbatterien ist infolge des weltweiten Baus von Rechenzentren sprunghaft angestiegen.