Eine Gruppe von acht Wagniskapitalgebern (VCs) westlicher Firmen teilte dem Medienunternehmen Bloomberg Details einer China-Reise im Juli mit. Sie besuchten Fabriken, sprachen mit Investoren von Start-ups und interviewten Unternehmensgründer.
Sie wussten, dass China in Sektoren wie Batterien und «alles rund um Energie» einen Vorsprung hat. Aber das Ausmass vor Ort zu sehen, habe sie an der Überlebensfähigkeit europäischer und nordamerikanischer Konkurrenten zweifeln lassen, so Talia Rafaeli, Partnerin bei Kompas VC und ehemals Investmentbankerin bei Goldman Sachs und Barclays. «Jeder sollte eine solche Reise machen», sagte sie.
Während sich Finanzexperten in New York zur jährlichen Klimawoche versammeln, müssen sie sich der Realität stellen, dass China, der grösste Verursacher von CO₂-Emissionen, der stärkste Motor für eine kohlendioxidarme Zukunft ist. Während US-Präsident Donald Trump die grüne Politik seines Vorgängers aufkündigt und Europa in einer Regulierungsblockade gefangen ist, macht China still und leise eine Reihe von Transformationssektoren für westliche Start-ups uneinnehmbar.
Die von Bloomberg interviewten VCs haben kein Mandat, direkt in China zu investieren. Ihr Ziel ist es vielmehr, zu vermeiden, dass sie Gelder in westliche Start-ups stecken, die mit chinesischen Konkurrenten nicht mithalten können.
Planet A Ventures, eine Berliner VC-Firma, hat entschieden, dass Investitionen in westliche Start-ups aus den Bereichen Batterieherstellung und -recycling, Elektrolyseure, Solar- und Windkraftanlagen nicht mehr rentabel sind. Das sagte Nick de la Forge, General Partner und Mitbegründer der Firma. Vor der Reise habe er China als weit voraus vermutet, aber nach der Reise seien diese Sektoren nun «völlig von der Liste gestrichen».
Yair Reem, Partner bei Extantia Capital, sagt, die Reise habe seine Firma bereits dazu veranlasst, Investitionen in westliche Batteriezellenhersteller zu stoppen. Stattdessen wolle man nach Wegen suchen, um mit chinesischen Firmen in den Lieferketten zusammenzuarbeiten. Bei der Batterieherstellung im Westen sei das Spiel aufgrund der chinesischen Dominanz «gelaufen», so Reem.
Ashwin Shashindranath, ehemaliger Managing Director bei Macquarie Group und jetzt Partner bei Energy Impact Partners, sagte, was er auf der Reise gesehen habe, mache «sehr klar», dass westliche Investoren in ihren Vorstellungen von China «in einer Blase» leben.
Al Gore, Chairman von Generation Investment Management und ehemaliger US-Vizepräsident, sagte, Chinas Vormachtstellung bei der Energiewende veranlasse «viele Nationen», engere Beziehungen zu dem Land in Erwägung zu ziehen. Er bezeichnete den Rückzug Amerikas aus den Übergangstechnologien als «Tragödie».
China stellt etwa 80 Prozent der weltweiten Solarmodule her, liefert rund 60 Prozent der Windturbinen, 70 Prozent der E-Fahrzeuge und 75 Prozent der Batterien, alles zu geringeren finanziellen Kosten als der Westen.
Darüber hinaus liegt Chinas Anteil an den globalen Patenten für saubere Energien bei rund 75 Prozent, während das Land die Lieferkette für die kritischen Mineralien, die vielen grünen Technologien zugrunde liegen, dominiert.
Und Chinas berüchtigtes 996-Modell (Arbeit von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, sechs Tage die Woche), obwohl offiziell verboten, präge immer noch die Arbeitsmarktnormen, so die von Bloomberg befragten VCs.
Irena Spazzapan, eine ehemalige Goldman Sachs Rohstoff-Managerin, die heute Systemiq Capital leitet, sagte, Chinas Fortschritte bei den erneuerbaren Energien seien auf das oberste Ziel der Energieunabhängigkeit zurückzuführen. Das Land «hat Energiesicherheit über alles andere gestellt», sagte sie.
Vorerst bleibt China der grösste Verbraucher und Produzent von Kohle. Westliche Politiker werfen dem Land vor, das Rennen um saubere Technologien auf Kosten des Umwelt- und Menschenrechtsschutzes zu gewinnen.
Miranda Schreurs, Lehrstuhinhaberin für Climate and Environmental Policy an der Hochschule für Politik München, sagte, es gebe «sicherlich Gründe zur Besorgnis». Die Realität sei jedoch, dass China «in das Vakuum springt, das die Vereinigten Staaten mit ihrer Ablehnung der Klimaforschung und der internationalen Entwicklungshilfe hinterlassen haben».
Die globale Dominanz im Cleantech-Bereich hat für chinesische Firmen nicht zwangsläufig zu Gewinnen geführt. Peking hat Subventionen wie Einspeisevergütungen, die hohe Preise für erneuerbaren Strom garantierten, schrittweise abgeschafft. Hinzu kommt, dass Überproduktion die Preise auf ein Niveau nahe der Gewinnschwelle gedrückt hat.
Spazzapan von Systemiq sagte, die Interessen der Aktionäre in China «wurden weitgehend missachtet, da chronische Überkapazitäten und unerbittliche Preiskämpfe das Eigenkapital der Unternehmen untergraben». Es sei ein System, das «Grösse über Rentabilität» stelle.
Für die betroffenen Unternehmen und Investoren sei es «pures Elend», sagte Dan Wan, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hoover History Lab der Stanford University und Autor von Breakneck. Chinas Modell stütze sich auf «eine Menge staatlicher Macht, eine Menge Verbrauchermacht, aber nicht sehr viel Nutzen für Finanzinvestoren», sagte er.
Chinas Bereitschaft, Unternehmen massenhaft scheitern zu lassen, schaffe «echte soziale Kosten», sagte Gernot Wagner, Klimaökonom an der Columbia Business School. «Aber es funktioniert, um globale Champions zu schaffen, die den Markt dominieren.»
De la Forge von Planet A Ventures sagte, es sei eine «Offenbarung» gewesen, zu sehen, wie weit China den Unternehmens-Darwinismus treibe. Nur «die stärksten Akteure überleben».
Die VCs konnten zudem aus nächster Nähe beobachten, wie China ganze Lieferketten schnell ins Inland verlagert. Gang Lin, Gründer und CEO von Marvel-Tech, einem in Shanghai ansässigen Entwickler von Technologien zur emissionsfreien Stromerzeugung, sagte, er habe überall lokale Zulieferer gefunden. Viele seien bereit, ihre eigenen Herstellungsprozesse anzupassen, um zu helfen.
Das seit etwa zehn Jahren bestehende Unternehmen entwickelt eine Gasturbine, die mit drei Brennstoffen betrieben werden kann: Wasserstoff, Ammoniak und Erdgas.
Viele der von den VCs besuchten Unternehmen versuchen nun, den chinesischen Preiskämpfen durch verstärkte Exporte zu entkommen.
GCL Perovskite, Teil der GCL-Gruppe und mit Investoren wie Sequoia China und Temasek, stellt Solarmodule der nächsten Generation her. Das Unternehmen arbeite daran, «so schnell wie möglich global zu werden», sagte der Vorstandsvorsitzende Fan Bin.
Eine weitere Erkenntnis war, dass chinesische Start-ups sich auf inkrementelle technologische Fortschritte konzentrieren, anstatt den Status quo grundlegend zu stören, so die VCs.
Die Unternehmen beginnen mit «den Dingen, die einfacher zu vermarkten, zu verarbeiten und zu skalieren sind» und machen dann «den verrückten Scheiss», so Reem von Extantia. Das sei «das Gegenteil von dem, was der Westen tut».
Es sei ein Modell, das sich überall wiederholt habe, sagten die VCs. Ihre Tour führte sie auch zu einigen der grössten chinesischen Unternehmen, darunter der Elektrofahrzeugriese BYD, sowie zu einigen der neuesten, darunter der Festkörperbatteriehersteller Shenzhen Inx Technology.
Sie hielten auch in Ningde, um sich einen persönlichen Eindruck vom den Abläufen bei Contemporary Amperex Technology (CATL), dem weltweit grössten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, zu verschaffen.
«Wir haben gerade die am stärksten automatisierte, fortschrittlichste Fertigungsstrasse gesehen, und sie hatten zwölf davon parallel, und viele weitere um sie herum», sagte Jacob Bro, Mitbegründer und Partner bei 2150. «Und wenn man das sieht, wird einem auch klar, dass es zwecklos ist, das aufzuholen: es wird nicht passieren.»
Europas Hoffnungen, einen weltweit führenden Batterie-Riesen hervorzubringen, gingen mit Northvolt unter. Das Unternehmen beantragte Gläubigerschutz nach Chapter 11 in den USA und meldete in Schweden Insolvenz an.
«Wenn man in Europa so etwas wie ein Northvolt bauen will, sollte man diese Leute einladen und es mit ihnen tun», sagt Bro.
