Sie wussten, dass China in Sektoren wie Batterien und «alles rund um Energie» einen Vorsprung hat. Aber das Ausmass vor Ort zu sehen, habe sie an der Überlebensfähigkeit europäischer und nordamerikanischer Konkurrenten zweifeln lassen, so Talia Rafaeli, Partnerin bei Kompas VC und ehemals Investmentbankerin bei Goldman Sachs und Barclays. «Jeder sollte eine solche Reise machen», sagte sie.