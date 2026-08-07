Die Volksbank Chinas (PBOC) hat in den vergangenen Monaten ihre Bestände in Hongkong aufgebaut, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da sie über private Angelegenheiten sprachen. Die jüngsten Zugänge beschleunigen einen längerfristigen Trend, bei dem die PBOC einen Teil ihrer Goldreserven von London zurück nach Hause verlagert, fügten sie hinzu.
Viele Zentralbanken weltweit lagern einen Teil ihrer Goldreserven in London, dem weltweit dominierenden Goldmarkt, da dies eine aktive Verwaltung ihrer Bestände durch Ausleihen des Metalls an Geschäftsbanken ermöglicht. Grosse Goldvolumina in Reserven stellen zudem eine wichtige Liquiditätsquelle dar.
In den letzten Jahren haben jedoch einige Zentralbanken, darunter jene Indiens und Serbiens, einen Teil ihres Goldes aus Sicherheits- oder politischen Gründen repatriert. Die PBOC gehört zudem zu den grössten Goldkäufern im offiziellen Sektor weltweit. Ihre Einkäufe im Juni – die höchsten seit Oktober 2023 – markierten den 20. aufeinanderfolgenden Monat mit Zugängen.
Indem die PBOC mehr Gold nach Hongkong leitet, signalisiert sie ihre Unterstützung für ein Gold-Clearing-System, das im vergangenen Monat im Testbetrieb gestartet wurde. Der Mechanismus, der einen neuen Benchmark umfasst, ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rolle Hongkongs bei der globalen Preisfindung und stellt eine Herausforderung für etablierte Zentren sowie den regionalen Rivalen Singapur dar, der eigene Pläne zur Erweiterung des Goldhandels verfolgt.
PBOC-Gouverneur Pan Gongsheng sagte bei der offiziellen Eröffnungszeremonie im Juli, die Zentralbank werde die Allokation der nationalen Devisenreserven nach Hongkong weiter erhöhen und bekräftigte damit ein Versprechen, das er Anfang 2025 abgegeben hatte.
Die Stadt hat zudem andere Zentralbanken eingeladen, am Clearing-System teilzunehmen, wobei der Fokus auf Nationen liegt, die an Chinas «Belt-and-Road»-Initiative beteiligt sind. Dies ist eine Erweiterung der laufenden Bemühungen Chinas, Verwahrer ausländischer Goldreserven zu werden – ein Angebot, das bereits von Kambodscha angenommen wurde.
Einkäufe des öffentlichen Sektors waren ein wichtiger Treiber der dreijährigen Rallye von Gold auf ein Rekordhoch von fast 5600 Dollar pro Unze Ende Januar. Der Beginn des Irankriegs einen Monat später beschleunigte den Rücksetzer des Metalls, da energiebedingte Inflationsbedenken die Wahrscheinlichkeit höherer Zinsen erhöhten und Rückenwind für nicht-verzinsliches Gold schufen.
In den letzten Wochen waren chinesische Einkäufe massgeblich daran beteiligt, Gold weitgehend über der wichtigen Unterstützungsmarke von 4000 Dollar pro Unze zu halten. Neben den erhöhten Volumina, die die PBOC kaufte, griffen institutionelle Anleger bei gesunkenen Preisen zu, wobei goldbesicherte börsengehandelte Fonds in China die längste Zufluss-Serie seit März verzeichneten.
(Bloomberg/cash)