Indem die PBOC mehr Gold nach Hongkong leitet, signalisiert sie ihre Unterstützung für ein Gold-Clearing-System, das im vergangenen Monat im Testbetrieb gestartet wurde. Der Mechanismus, der einen neuen Benchmark umfasst, ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rolle Hongkongs bei der globalen Preisfindung und stellt eine Herausforderung für etablierte Zentren sowie den regionalen Rivalen Singapur dar, der eigene Pläne zur Erweiterung des Goldhandels verfolgt.