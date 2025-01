Mehr als 4'500 in Shanghai, Shenzhen und Peking notierte Aktien fielen am Freitag. Die atemberaubende Rallye der chinesischen Aktien Ende letzten Jahres verlor an Schwung, als die Hoffnungen der Anleger auf einen stärkeren fiskalischen Stimulus nicht aufgingen. Die Behörden haben zwar weiterhin neue Stützungsmassnahmen ergriffen, doch waren diese nur Stückwerk und blieben weit hinter den Markterwartungen zurück.