Die Aktie von MetaX sprang am ersten Handelstag in Shanghai zeitweise um bis zu 755 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im Rahmen des Börsengangs 585,8 Millionen Dollar eingesammelt hatte. Damit ist MetaX auf dem besten Weg, das stärkste IPO-Debüt in der Grössenklasse zwischen 500 Millionen und 1 Milliarden Dollar in China innerhalb der vergangenen zehn Jahre hinzulegen.