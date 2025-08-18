Chinas EU-Exporte von Plugin-Hybriden sind im ersten Halbjahr 2025 sprunghaft gestiegen, wie das Düsseldorfer «Handelsblatt» am Montag unter Verweis auf Daten des Branchendienstleisters Dataforce berichtete. Hersteller wie BYD und Lynk & Co setzten demnach zusammen knapp 33'000 Plugin-Hybride in der EU ab - ein Plus von 364 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.