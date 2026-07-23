In Europa, wo Renault mehr als 70 ​Prozent seiner Verkäufe erzielt, verzeichnete die Kernmarke ​dank des Erfolgs des Elektromodells R5 ​ein Absatzplus von 2,6 Prozent. Dagegen sanken die Auslieferungen der Billigtochter ‌Dacia um 8,7 Prozent. Die Marke leidet unter einem begrenzten Elektro-Angebot, das sich auf das aus China importierte Modell ​Spring ​beschränkt. Dem Konzern zufolge macht ⁠sich das Wachstum chinesischer Marken ​in Europa zunehmend bemerkbar. ⁠Die Nachfrage nach Elektroautos, bei denen Hersteller aus der ‌Volksrepublik mit sehr wettbewerbsfähigen Preisen punkten, hat sich seit dem durch den Iran-Krieg ausgelösten Anstieg der ‌Kraftstoffkosten beschleunigt. Seine vollständigen Halbjahreszahlen will Renault am 30. ​Juli vorlegen.