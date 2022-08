Die Aktien von Magic Empire Global stiegen bei ihrem IPO-Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq am Freitagin der Spitze um bis zu 5799 Prozent auf 235,95 Dollar. Der Hongkonger Finanzdienstleister hatte den IPO-Preis am Donnerstag bei 4 Dollar pro Aktie festgelegt.

Zum Tagesschluss resultierte ein Kursplus von 2325 Prozent bei 97 Dollar, wobei die Aktie nachbörslich nochmals um 98 Prozent in die Höhe schoss. Magic Empire Global verkaufte insgesamt 5 Millionen Aktien und erzielte damit einen Bruttoerlös von 20 Millionen Dollar. Es gab keine offensichtlichen Nachrichten, die den Kursanstieg am Freitag begründeten.

Die volatile Kursentwicklung bei Magic Empire Global erinnert an bekanntere "Meme"-Aktien wie AMC, Gamestop oder Beyond Meat, die in den letzten fünf Handelstagen ebenfalls um bis zu 44 Prozent in die Höhe geschnellt sind. Unter "Meme"-Werten verstehen Börsianer Firmen, bei denen sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren gegenseitig zum Kauf ermuntern.

Mysteriöse Kursschwankungen

Vergleichbarer ist Magic Empire Global aber vielmehr mit AMTD Digital. Denn AMTD Digital hat eine lange Reihe von unerklärlichen, massiven Bewegungen neu an die Börse gebrachter Firmen aus China und Hongkong in den Fokus gerückt. Zu Beginn der letzten Woche stieg die Aktie des Hongkonger Unternehmens um mehr als 32'000 Prozent gegenüber dem IPO-Preis. Sie hatte damit eine grössere Marktkapitalisierung als Goldman Sachs. Seit dem Höchststand der AMTD Digital-Aktie am Dienstag ist die Aktie aber um bis zu 79 Prozent gefallen.

Es gab in diesem Jahr schon einige Unternehmen mit Sitz in China und Hongkong, welche nach ihren US-Börsengänge mysteriöse Kursschwankungen erlebten. So ist der IPO-Preis von Ostin Technology beim April-Börsengang um 892 Prozent nach oben gesprungen. Ein anderes Beispiel war Golden Sun Education, welche bei ihrem Debüt 375 Prozent über dem IPO-Wert eröffnen konnte.

Geringer Streubesitz

Neben der Herkunft Hongkong besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Magic Empire Global und AMTD Digital darin, dass beide Unternehmen einen geringen Streubesitz aufweisen. Es braucht daher nicht viel Kaufdruck, um die Aktie nach oben zu treiben.

Die Daten von Fidelity zeigen beispielsweise, dass Magic Empire Global am Freitag die am sechsthäufigsten gehandelte Aktie auf der Plattform war. Kaufaufträge von Fidelity-Kunden beliefen sich auf insgesamt 5044, während es nur 474 Verkaufsaufträge gab. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verdeutlicht die Schieflage des Aktienkurses.

Die Marktbewertung von Magic Empire überstieg am Freitag in der Spitze 4,7 Milliarden Dollar, obwohl das Unternehmen 2021 nur einen Umsatz von 2,1 Millionen Dollar erwirtschaftet hatte.Bereits diese Woche steht mit der chinesischen Parkingmanagement-Firma Yi Po das nächste IPO an, welches Dimensionen von AMTD Digital oder Magic Empire annehmen könnte.

(cash)