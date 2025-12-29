Die für 2026 angepeilte eine Million Autos solle durch eine ⁠globale Expansionsstrategie in Partnerschaft mit dem Autokonzern Stellantis unterstützt werden. Der zehn Jahre alte Autobauer konnte ​2025 sowohl die Verkäufe als ‌auch die Profitabilität deutlich steigern. ‍Die Verkäufe im Inland verdoppelten sich fast in den ​ersten elf Monaten des Jahres 2025 auf 482.447 reine Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.