Der chinesische Elektroautobauer Leapmotor will 2026 eine Million Autos verkaufen und ‌in ‌den kommenden zehn Jahren den Absatz auf mehr als vier Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern. Die ​Firma wolle zudem ein Premium-Fahrzeug ‌auf den Markt bringen, ‌das über 34.000 Dollar koste, sagte Vorstandschef Zhu Jiangming am Montag in Hangzhou.

Die für 2026 angepeilte eine Million Autos solle durch eine ⁠globale Expansionsstrategie in Partnerschaft mit dem Autokonzern Stellantis unterstützt werden. Der zehn Jahre alte Autobauer konnte ​2025 sowohl die Verkäufe als ‌auch die Profitabilität deutlich steigern. ‍Die Verkäufe im Inland verdoppelten sich fast in den ​ersten elf Monaten des Jahres 2025 auf 482.447 reine Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Zhu zufolge liegt die ‌Stärke seines Unternehmens in ⁠der Entwicklung und Fertigung von Schlüsseltechnologien ‌im eigenen Unternehmen. 65 Prozent der Teile - gemessen am Wert - ‍würden von Leapmotor selbst entwickelt, was dem Unternehmen einen Kostenvorteil von zehn Prozent ​gegenüber Wettbewerbern verschaffe.