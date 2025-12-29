Der chinesische Elektroautobauer Leapmotor will 2026 eine Million Autos verkaufen und in den kommenden zehn Jahren den Absatz auf mehr als vier Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern. Die Firma wolle zudem ein Premium-Fahrzeug auf den Markt bringen, das über 34.000 Dollar koste, sagte Vorstandschef Zhu Jiangming am Montag in Hangzhou.
Die für 2026 angepeilte eine Million Autos solle durch eine globale Expansionsstrategie in Partnerschaft mit dem Autokonzern Stellantis unterstützt werden. Der zehn Jahre alte Autobauer konnte 2025 sowohl die Verkäufe als auch die Profitabilität deutlich steigern. Die Verkäufe im Inland verdoppelten sich fast in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 auf 482.447 reine Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.
Zhu zufolge liegt die Stärke seines Unternehmens in der Entwicklung und Fertigung von Schlüsseltechnologien im eigenen Unternehmen. 65 Prozent der Teile - gemessen am Wert - würden von Leapmotor selbst entwickelt, was dem Unternehmen einen Kostenvorteil von zehn Prozent gegenüber Wettbewerbern verschaffe.