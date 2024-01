Der chinesische Elektroautobauer BYD hat mit einem deutlich gesteigerten Gewinn im vergangenen Jahr die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Beim Nettoergebnis 2023 rechnet der Konzern nach vorläufigen Zahlen mit einem Wert zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan (bis zu 4 Mrd Euro), wie er am Montag in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mitteilte.