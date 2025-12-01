Zeekrs Europa-Chef Lothar Schupet sagte «Elektroauto-News», Zielgruppe seien «premiumluxusaffine Privatkunden», Betreiber von Unternehmensflotten und Mietwagenanbieter. «Die Nachfrage ist enorm. Es gibt etliche DAX-Unternehmen und grosse Leasing-Gesellschaften, die auf unsere E-Autos warten», sagte Schupet. Zur Geely-Holding zählen unter anderem die Marken Lotus, Volvo und Polestar. In den vergangenen vier Jahren hat Zeekr weltweit rund 550.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben.