Denn JD braucht Europa. Die Konsumzurückhaltung in China hat den Konzern erheblich gebremst. Ceconomy könnte da für neuen Schub sorgen: Unter den Marken Mediamarkt und Saturn betreibt das Unternehmen in Europa über 1000 Läden und entsprechende Webshops. Allein in der Schweiz hat Mediamarkt 45 Läden. Seit der Übernahme eines Teils der M-Electronics-Filialen von der Migros ist der Händler hierzulande nicht mehr bloss in den Shopping-Agglomerationen vertreten, sondern auch in den Innenstädten.