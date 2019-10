Nachdem der Kurs nach Handelsstart bei über 6 Prozent im Plus gelegen hatte, ist der Kursgweinn kontinuierlich geschrumpft. In der Zwischenzeit ist der Verlauf ins Minus gekippt und die Aktie fällt um fast 4,7 Prozent zurück.

Im Vergleich zum Jahresanfang 2019 liegt der Kurs um 84,5 Prozent höher. Mit den anfänglichen Kursgewinnen des heutigen Tages war es sogar fast zu einer year-to-date Kursverdoppelung gekommen. Zuletzt hatte die Aktie aber unter Druck gestanden: Auf 12 Wochen hinaus ist der Kurs der traditionell volatilen Aktie um 22,8 Prozent zurückgegangen. AMS ist eine beliebte Aktie bei Anlegern, gerät aber auch immer wieder unter den Druck von Leerverkäufern (cash berichtete).

Der Kurs der AMS-Aktie seit Anfang Jahr (Grafik: cash.ch).

Die Zahlen zum dritten Quartal, die AMS vorgelegt hatte, sind gut. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent auf 645 Millionen Dollar. Verglichen mit dem zweiten Quartal legten die Verkäufe gar um 57 Prozent zu.

Bei den Gewinnzahlen überzeugt das österreichische, in der Schweiz kotierte Unternehmen ebenfalls. Der vor allem um Akquisitionseffekte bereinigte Ebit wuchs auf 177,9 Millionen Dollar, nachdem dieser vor einem Jahr bei 57,6 Millionen und im Vorquartal bei 49,5 Millionen gelegen hatte. Die Betriebsmarge rückte seit letztem Jahr um 15 Prozentpunkte auf 28 Prozent vor.

Der Reingewinn erhöhte sich in der Folge massiv auf 177,9 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte die Technologiegruppe 17,8 Millionen Dollar verdient, im zweiten Quartal waren es 25,9 Millionen gewesen.

Erwartungen übertroffen

AMS hat damit die Erwartungen übertroffen, wie Analysten anmerken: "Gleichzeitig bestätigt der Ausblick für das Q4 die sehr solide Geschäftsdynamik, nicht nur im Hinblick auf Apple, sondern auch auf das Android-Ökosystem", schreibt die Bank Vontobel. AMS ist stark von Apple abhängig, möchte aber verstärkt auch bei anderen grossen Technologieherstellern Fuss fassen.

Insbesondere im Consumer-Geschäft setzte AMS dank der guten Nachfrage nach optischen Bild- und Audiosensoriklösungen den Steigerungslauf fort. Produkthochläufe im Smartphone-Bereich seien der Hauptreiber des kräftigen Wachstums, schreibt AMS.

Im laufenden vierten Quartal geht AMS von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung insbesondere auch im Smartphone-Bereich aus. Der Umsatz soll im Bereich von 610 bis 650 Millionen Dollar liegen nach 491 Millionen vor einem Jahr. Das entspräche einem Wachstum von 28 Prozent.

Alle Augen auf dem 3D Sensing

Grundlage der guten Performance im dritten – und erwarteterweise auch vierten – Quartal sind die starken durch die Smartphone-Zulieferung generierten Volumen, wie auch die Bank Barclays schreibt. "Wir gehen davon aus, dass diese in erster Linie auf die weitherum berichteten höheren Aufträge und Verkäufe von neuen iPhones zurückgehen", schreibt die das britische Finanzinstitut in einem Marktkommentar.

Als entscheidend für die künftige Entwicklung bei AMS sieht Barclays die Entwicklung der Sensoren, welche die Umgebung dreidimensional erfassen können, wie sie beispielsweise in einer Smartphone-Kamera oder für die Gesichtserkennung zum Einsatz kommen (so genanntes 3D Sensing). AMS braucht nach eigenen Angaben noch 18 Monate, um diese Sensoren unter das Display zu bekommen, so dass es kein Gehäuse für die Sensoren mehr braucht (so genannte "notch), welche das Display verkleinern.

Zuversicht für Osram-Angebot

Bei AMS dreht sich derweil seit Wochen und Monaten alles auch um die Frage, ob der geplante Kauf des deutschen Lichtkonzerns Osram gelingt. Nachdem der letzte Versuch dazu gescheitert war, hatte AMS am vergangenen Freitag ein neues Angebot lanciert. AMS bietet je Osram-Aktie erneut 41 Euro, reduziert aber Mindestschwelle zur Annahme des Angebots auf 55 Prozent. Beim letzten Versuch wurde die Schwelle von 62,5 Prozent noch verfehlt.

AMS halte bereits einen Fünftel an Osram und man sei zuversichtlich, dass die Übernahme gelinge, hiess es dazu im Communiqué vom Dienstag. Das Angebot sei "finanziell attraktiv und strategisch überzeugend". Zusammen mit Osram wolle man ein "weltweit führendes Unternehmen" für Sensorlösungen und Photonik schaffen. Noch wartet AMS auf die Zustimmung der deutschen Behörden.

Analysten interessiert nach wie vor, wie weit der Kauf die Bilanz belasten wird. Der weitere Verlauf der Osram-Pläne von AMS ist ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor für die Aktienkurs.

(Mit Material der Nachrichtenagentur AWP)