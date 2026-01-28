Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem kündigte es am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen an, bis Ende 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro zurückzukaufen. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss an der Euronext um gut sieben Prozent zu.