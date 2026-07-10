Hynix ist ein wichtiger Zulieferer für Nvidia, den weltgrössten Anbieter von KI-Prozessoren. Daran werde sich nichts ändern, betonte ‌Nvidia-Chef Jensen Huang im vergangenen Monat. Er sagte voraus, dass das Angebot an Speicherchips auf Jahre hinaus knapp bleiben wird. An den vergangenen Tagen kamen einigen Anlegern jedoch Zweifel an einer Fortsetzung des Booms beim Bau von KI-Rechenzentren.