Die Ergebnisse von Cicor seien zwar durch eine Reihe von Sonderfaktoren verzerrt, heisst es in einer Einschätzung der ZKB. Dennoch sei das erste Halbjahr robust ausgefallen. Und angesichts der Guidance für das Gesamtjahr werde das Unternehmen im zweiten Halbjahr erheblich besser abschneiden und mehr als die Hälfte des erwarteten bereinigten EBITDA einfahren. Der Umsatz dürfte gemäss den Prognosen im zweiten Semester gegenüber dem ersten um 10 bis 25 Prozent zulegen.