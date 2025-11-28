Angebot für TT Electronics soll nicht mehr erhöht werden

Cicor hat in der Folge das Angebot dahingehend angepasst, dass die Aktionäre die Wahlfreiheit haben zwischen einem Baranteil kombiniert mit Cicor-Aktien oder ausschliesslich einer Barofferte. Auf die Frage, wie die Chancen stünden, dass DBAY die Opposition wegen der angebotenen Wahlfreiheit aufgeben wird, meinte Hagemann: »Wir werden sehen, was DBAY machen wird. Rational gesehen haben wir ein sehr vorteilhaftes Angebot gemacht, sowohl für die Cicor-Aktionäre als auch die Besitzer von TT Electronics.«