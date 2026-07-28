Der Kaufpreis für die Gesellschaft, die Produktionsanlagen und die Lagerbestände liegt bei rund 15 bis 20 Millionen US-Dollar. Aus der Partnerschaft erwartet der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller einen jährlichen Umsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar, bzw. ab 2027 zusätzliche Verkäufe im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Franken. Die Auswirkungen auf die operative Marge dürften gering bleiben.