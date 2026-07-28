Verbunden damit ist ein langfristiger Fertigungsvertrag. Cicor wird künftig als globaler Fertigungspartner für den Grossteil der intelligenten Stromzähler von EDMI fungieren.
Der Kaufpreis für die Gesellschaft, die Produktionsanlagen und die Lagerbestände liegt bei rund 15 bis 20 Millionen US-Dollar. Aus der Partnerschaft erwartet der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller einen jährlichen Umsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar, bzw. ab 2027 zusätzliche Verkäufe im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Franken. Die Auswirkungen auf die operative Marge dürften gering bleiben.
Der Abschluss ist im vierten Quartal 2026 geplant und steht noch unter dem Vorbehalt einer weiteren Due Diligence, definitiver Verträge und behördlicher Genehmigungen in Malaysia.
Für 2026 erwartet Cicor keinen wesentlichen Ergebniseffekt und bestätigt den Ausblick.
(AWP)