Gleichzeitig lanciert der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller ein Integrations- und Produktivitätsprogramm, das wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als 10 Millionen Franken bringen soll. Die Umsetzung des Programms führt insgesamt zu einem Stellenabbau von rund 220 Positionen, was 5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht, wie Cicor am Dienstag mitteilte. Für 2026 rechnet der Konzern mit einmaligen Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Millionen-Franken-Bereich, wobei ein wesentlicher Teil der finanziellen Vorteile bereits im zweiten Halbjahr 2026 erwartet wird.