Gleichzeitig lanciert der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller ein Integrations- und Produktivitätsprogramm, das wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als 10 Millionen Franken bringen soll. Die Umsetzung des Programms führt insgesamt zu einem Stellenabbau von rund 220 Positionen, was 5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht, wie Cicor am Dienstag mitteilte. Für 2026 rechnet der Konzern mit einmaligen Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Millionen-Franken-Bereich, wobei ein wesentlicher Teil der finanziellen Vorteile bereits im zweiten Halbjahr 2026 erwartet wird.
Die Cicor-Gruppe bestätigt ihre Finanzziele für 2026 mit einem Umsatz zwischen 700 Millionen und 750 Millionen Franken sowie einem bereinigten EBITDA von 70 Millionen bis 80 Millionen Franken. Als wesentliche Risiken für die Zielerreichung nennt das Industrieunternehmen die geopolitische Lage, Währungsschwankungen sowie eine zunehmende Knappheit bei Komponenten.
(AWP)