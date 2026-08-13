Der Kurs der Cisco-Aktie hat in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 170 Prozent zugelegt - und übertraf damit den Anstieg des Technologieindex Nasdaq 100 deutlich. In den Jahren davor hatte das Papier allerdings nicht so stark vom KI-Boom, der die Börsen seit Ende 2022 erfasst hat, profitiert - wie zum Beispiel die Anteile von Chipherstellern wie AMD , Broadcom , Intel und Nvidia oder KI-Anbietern wie Alphabet und Meta . Seit Anfang 2022 gerechnet, liegt Cisco mittlerweile wieder gleichauf mit dem Nasdaq 100.