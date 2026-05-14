Die jüngsten Konjunkturdaten sorgten hingegen für Zurückhaltung. Die Einnahmen der US-Einzelhändler erhöhten ​sich im ​April um 0,5 Prozent ⁠im Vergleich zum Vormonat. Von ​Reuters befragte Experten hatten ⁠genau damit gerechnet. Zugleich dürfte ein Teil des ‌Anstiegs auf die höhere Inflation zurückzuführen sein. «Die Konsumausgaben sind zwar nicht auf Rezessionskurs, aber ‌sie treiben die Wirtschaft auch nicht ​an», resümierte David Russell, Chefstratege bei TradeStation.