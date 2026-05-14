Kursgewinne bei wichtigen Technologiekonzernen geben der Wall Street Rückenwind. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ‌und ⁠der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung ⁠am Donnerstag jeweils rund ein halbes Prozent höher bei 49'932 ‌und 7480 Punkten. Der Index der Technologiebörse ‌Nasdaq gewann etwa ​genauso viel auf 26'542 Zähler.

Für Aufsehen sorgte vor allem Cisco mit einem Kurssprung von mehr als 14 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat seine Jahresprognose für Aufträge im ‌Bereich KI-Infrastruktur angehoben und will rund 4000 Stellen streichen.

Gefragt waren auch die Titel von Nvidia, die um ​2,6 Prozent zulegten. Die USA hätten ​rund zehn chinesischen Firmen den Kauf ​von Nvidias zweitstärkstem KI-Chip H200 genehmigt, sagten drei mit der ‌Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die jüngsten Konjunkturdaten sorgten hingegen für Zurückhaltung. Die Einnahmen der US-Einzelhändler erhöhten ​sich im ​April um 0,5 Prozent ⁠im Vergleich zum Vormonat. Von ​Reuters befragte Experten hatten ⁠genau damit gerechnet. Zugleich dürfte ein Teil des ‌Anstiegs auf die höhere Inflation zurückzuführen sein. «Die Konsumausgaben sind zwar nicht auf Rezessionskurs, aber ‌sie treiben die Wirtschaft auch nicht ​an», resümierte David Russell, Chefstratege bei TradeStation.

(Reuters)