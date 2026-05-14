Kursgewinne bei wichtigen Technologiekonzernen geben der Wall Street Rückenwind. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Donnerstag jeweils rund ein halbes Prozent höher bei 49'932 und 7480 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann etwa genauso viel auf 26'542 Zähler.
Für Aufsehen sorgte vor allem Cisco mit einem Kurssprung von mehr als 14 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat seine Jahresprognose für Aufträge im Bereich KI-Infrastruktur angehoben und will rund 4000 Stellen streichen.
Gefragt waren auch die Titel von Nvidia, die um 2,6 Prozent zulegten. Die USA hätten rund zehn chinesischen Firmen den Kauf von Nvidias zweitstärkstem KI-Chip H200 genehmigt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Die jüngsten Konjunkturdaten sorgten hingegen für Zurückhaltung. Die Einnahmen der US-Einzelhändler erhöhten sich im April um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Von Reuters befragte Experten hatten genau damit gerechnet. Zugleich dürfte ein Teil des Anstiegs auf die höhere Inflation zurückzuführen sein. «Die Konsumausgaben sind zwar nicht auf Rezessionskurs, aber sie treiben die Wirtschaft auch nicht an», resümierte David Russell, Chefstratege bei TradeStation.
(Reuters)