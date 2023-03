Anleger bauen gemäss den Strategen der Citigroup in US- und europäischen Aktienfutures Short-Wetten auf. In der vergangenen Woche haben Händler in einem "deutlich bärischeren" Schwenk neue Short-Positionen auf S&P 500-Futures in Höhe von fast 3 Milliarden Dollar aufgebaut und netto 5,1 Milliarden Dollar aus börsengehandelten Fonds abgezogen, so das von Chris Montagu geleitete Team. In Europa hätten sich die Wetten auf einen Rückgang des Euro Stoxx 50 verdreifacht, wenn auch von einer niedrigen Basis aus.