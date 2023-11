Dass die Vontobel-Valoren am Freitag weitere 2,20 Prozent tiefer stehen, ist einer Verkaufsempfehlung der Citigroup geschuldet. Begründet wird die Umstufung einem zunehmend schlechter werdenden Chancen-/Risikoverhältnis. Deren Anaylst Nicolas Hermann schreibt in einer am Freitag publizierten Studie, dass die Rentabilität von Vontobel am unteren Ende im Vergleich zu den europäischen Vermögens- und Vermögensverwalter liege und die Neugeldzuflüsse ebenfalls schwach seien. Entsprechend senkt er die Gewinnprognose um 6 Prozent. Das Kursziel nimmt er deshalb von 51,50 Franken auf 48 Franken zurück und reduziert das Rating von Halten auf Verkaufen. Die Abwärtsrisiken seien wegen der zu hohen Konsensusschätzungen hoch, so die Konklusion.