Die Beteiligung sei mit rund 180 Millionen in den Büchern. Nach aktuellem Stand erwartet Clariant aus der Transaktion nun aber einen Bar-Mittelzufluss von etwa 230 Millionen Franken vor Steuern, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Laut den Angaben muss Clariant im Rahmen der bestehenden Aktionärsvereinbarung sich von den Papieren trennen.