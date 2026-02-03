Gibt es Alternativen?

Die Experten sind ​sich einig, dass es sowohl im milliardenschweren Cloudgeschäft zur Speicherung von Daten als auch bei Büroprogrammen, Messengerdiensten oder anderen Anwendungen tatsächlich Alternativen gibt. «Allerdings müssen die Europäer entscheiden, ‌ob sie bereit sind, für die digitale Souveränität etwas mehr zu zahlen und etwas weniger Bequemlichkeit in Kauf zu nehmen», sagt ‍Johannes Schätzl, digitalpolitischer Sprecher der SPD, zu Reuters. Einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom zufolge gibt es ein sehr grosses Interesse von Firmen an europäischen Lösungen. Schätzl erklärt dies auch damit, dass Unternehmen gerade bei einem KI-Einsatz den Abfluss ihrer Geschäftsdaten fürchten. «Derzeit gibt ​es in einigen, aber nicht in allen Bereichen europäische Alternativen», sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder zu Reuters. Grundsätzlich sei es sinnvoll, bei der Entscheidung für einen Anbieter neben Kosten und Nutzen auch das heutige und künftige Risiko abzuwägen. «Wichtig ist die sogenannte Portabilität, also die Frage: Kann ich im Fall der Fälle mit meinen Daten leicht zu einem anderen Anbieter wechseln und damit Lock-in-Effekte reduzieren oder ganz vermeiden?», betont Rohleder.