Tesla-Chef Elon Musk hatte im Mai vergangenen Jahres auf der Aktionärsversammlung erklärt, der Konzern arbeite an zwei neuen Produkten mit dem Potenzial für einen Gesamtabsatz von fünf Millionen Fahrzeugen pro Jahr. «Sowohl das Design der Produkte als auch die Herstellungstechniken übertreffen alles, was es sonst in der Branche gibt», sagte er.