EBIT-Marge unter Vorjahr

Die EBIT-Marge wird im Gesamtjahr bei 8,8 Prozent erwartet nach 10,7 Prozent im Vorjahr, so Coltene weiter. Zwar seien die operativen Kosten weiter gesenkt worden, aber auch hier belastete der starke Franken. An den Mittelfristzielen hält das Unternehmen indes weiter fest. Im Juli hatte Coltene das angestrebte organische Wachstum von 3 bis 5 Prozent und eine EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent bekräftigt.