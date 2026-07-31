Europa, Afrika und der Nahe Osten (EMEA) entwickelte sich indes stark und verzeichnete ein Umsatzplus in Lokalwährungen von 6,8 Prozent (+5,5 Prozent in Fr.). Dabei waren die DACH-Region und Benelux die zentralen Wachstumsregionen. In Asien ging der Umsatz indes um 7,3 Prozent in Lokalwährungen (-13,3 Prozent in Fr.) zurück. Coltene begründet dies mit der herausfordernden Marktsituation in China sowie einem Timing-Effekt eines Grossauftrags in Japan. Südamerika erlitt einen Umsatzrückgang um 9,9 Prozent in Lokalwährungen (-13,9 Prozent in Fr.).