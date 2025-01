An der Börse kommen die Zahlen ebenfalls gut an. Gegen 10:25 Uhr ziehen die Aktien um 6,1 Prozent auf 55,60 Franken an. Wie der zuständige ZKB-Analyst Daniel Jelovcan in einem ersten Kommentar schreibt, liegen die Eckdaten über seinen Erwartungen. Allerdings, so schränkt der Experte ein, seien zwei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen. So sei das Wachstum im zweiten Semester 2023 sehr schwach gewesen und der starke Lagerabbau bei Distributoren im vergangenen Jahr scheine sich jetzt zu normalisieren. Insgesamt aber stimme das starke zweite Halbjahr 2024 zuversichtlich. Der jahrelange «Kriechgang» scheine der Vergangenheit anzugehören und das neue Management baue sich einen guten Leistungsausweis auf.