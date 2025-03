Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen auch wieder ein Wachstum in Aussicht. Dass Coltene 2024 ein Umsatzplus von 3,1 Prozent auf 250,2 Millionen Franken erreicht hatte, ist bereits seit Januar bekannt. Um Währungseinflüsse bereinigt lag das Wachstum bei 6,3 Prozent. Neu ist in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung die Gewinnentwicklung. Wobei die EBIT-Marge von 10,7 Prozent (VJ 8,1 Prozent) ebenfalls bereits bekannt war.