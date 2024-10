Coltene sei «gut» in die zweite Jahreshälfte 2024 gestartet, so das Communiqué weiter. Das Unternehmen bestätige daher den geltenden Ausblick: Ein Umsatzwachstum in konstanten Währungen von «voraussichtlich» 3 bis 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie eine EBIT-Marge im Zielband von 10 bis 11 Prozent.