Wie Coltene weiter schreibt, wird Chief Operating Officer Stefan Helsing per Ende März in den Ruhestand treten. Zu seinem Nachfolger sei Gregor Picard ernannt worden. Der 52-jährige Deutsche verfüge über langjährige Erfahrung in der Dental- und Automobilindustrie. Zuletzt arbeitete er für die KaVo Gruppe als Vice President Operations.