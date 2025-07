Erholung erwartet

Regional belastete laut der Mitteilung vor allem die Unsicherheit über die Auswirkungen der US-Zölle das Geschäft in Nordamerika, das für knapp die Hälfte des Umsatzes steht. Auch in Europa, Afrika und im Nahen Osten bremsten politische Faktoren sowie Umstellungen im Händlernetz den Verkauf. Dagegen verzeichnete Coltene in Indien eine positive Entwicklung.