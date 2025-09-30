Dabei wurden entscheidende personelle Anpassungen vorgenommen: Der CEO und der Verkaufschef wurden ersetzt. Seither vermeldete der Vermögensverwalter neue Zugänge im Kundenmanagement. Mit diesen Neuzugängen erhofft sich das Unternehmen eine Wende bei den verwalteten Vermögen. Denn seit 2018, nachdem ein prominenter Fondsmanager wegen Verfehlungen suspendiert wurde, musste der Asset Manager andauernde Geldabflüsse aus seinen Anlagevehikeln hinnehmen.