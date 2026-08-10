Ein wesentlicher Grund war, dass andere Anlageformen in der ersten Jahreshälfte an Attraktivität gewonnen hatten. Unter anderem festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen waren wegen der Aussicht auf steigende Zinsen gefragt. Hintergrund war, dass hohe Preise für Energierohstoffe durch den Iran-Krieg für eine steigende Inflationserwartung gesorgt haben. Das setzt Notenbanken wie die Europäische Zentralbank unter Druck, die Zinsen im Kampf gegen eine zu starke Teuerung zu erhöhen. Dagegen machten Anlegerinnen und Anleger derzeit eher einen Bogen um Gold, das keine Marktzinsen abwirft.