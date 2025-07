Wie viel KI steckt drin?

Die drei Schweizer Halbleiter-Zulieferer legen Ende Juli die Zahlen für das erste Halbjahr offen - VAT am 23. Juli, Inficon am 30. Juli und Comet am 31. Juli. Dies dürfte mehr Klarheit schaffen, an welchem Punkt sich der Aufschwung im Halbleiter-Sektor bei den Speicherchips befindet.