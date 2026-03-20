Die Commerzbank pocht im Ringen um eine Übernahme mit der Unicredit ‌auf ein ⁠belastbares Konzept der italienischen Grossbank als Voraussetzung für ⁠Gespräche. «Wir brauchen eine Grundlage - ein Eckpunkte-Papier mit klaren Parametern», unterstrich ‌Bettina Orlopp am Freitag in ‌einer Video-Botschaft an die ​Mitarbeiter, deren Inhalt Reuters vorlag. «Parameter, die zeigen, wie so eine Transaktion aus Sicht der UniCredit gestaltet werden könnte, um für alle Stakeholder Wert zu ‌schaffen», fügte sie hinzu: «Erst dann ergeben Gespräche Sinn.» Aussagen von Unicredit-Chef Andrea Orcel, er habe ein freiwilliges ​Übernahmeangebot an die Commerzbank angekündigt, um einen ​Dialog zu beginnen, könne ​sie nicht nachvollziehen.