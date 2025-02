Er will Unicredit-Chef Andrea Orcel, der seine Übernahmepläne vorantreibt, so viele Probleme bereiten wie möglich, wie Uebel der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wir machen den Weg, den Orcel im Kampf mit uns gehen muss, maximal matschig und tief.» Orcel unterschätze das starke Mitbestimmungsrecht in Deutschland, sagte der Gesamt- und Konzernbetriebsratschef der Commerzbank - und kündigte für den Fall einer Übernahme an: «Er wird sich bei den Verhandlungen mit uns die Zähne ausbeissen.»