Die Entscheidung über eine Übernahme der Commerzbank durch das italienische Institut liege aber letztlich bei den Aktionären, sagte die Managerin am Mittwoch auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Am Donnerstag wird der Unicredit-Chef auf der gleichen Konferenz erwartet. Aufgefordert zu sagen, wie sie bei der Frage gestimmt hätte, ob Unicredit die Commerzbank übernehmen werde, sagte Orlopp: «Natürlich mit Nein.» Die Entscheidung werde davon abhängig sein, ob eine solche Transaktion Sinn mache. Die Aktionäre würden das entscheiden. «Und die Entscheidung gehört auch dahin.»