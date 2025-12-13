Bei der Umsetzung ihrer Strategie liegt die Commerzbank laut Orlopp weiter im Plan. Die Ziele seien realistisch und würden auch nicht durch die schwache deutsche Konjunktur gefährdet, sagte sie. In einigen Branchen agiere die Bank bei der Kreditvergabe «bedachter» - etwa bei Autozulieferern, im Maschinenbau und in der Chemie. Sie kalkuliere aber «weiterhin mit einer konservativen Risikovorsorge». Dies gelte auch für private Immobilienkredite. Dort sehe die Bank «wegen der immer noch niedrigen Arbeitslosigkeit aber kaum Ausfälle».