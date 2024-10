Gemeinsame Investoren

Orlopp begrüsste, dass die Bundesregierung nach dem Verkauf von Anteilen an die Unicredit ihren restlichen Anteil von zwölf Prozent vorerst behalten will. «Das gibt uns die Möglichkeit, in Ruhe darzustellen, welches Potenzial wir als eigenständiges Institut haben.» Viele Commerzbank-Aktionäre seien auch an Unicredit beteiligt und profitierten damit von Dividenden und Aktienrückkäufen beider Banken. «Diese Investoren werden sich überlegen müssen, ob eine Übernahme mit allen verbundenen Umsetzungsrisiken für sie besser ist, als in zwei starken, unabhängigen Instituten investiert zu bleiben.»