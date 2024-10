UniCredit-Vorstandschef Andrea Orcel hat erklärt, dass eine Übernahme der Commerzbank eine Option sei, die er in Betracht ziehe, nachdem er eine grosse Beteiligung an dem Konkurrenten aufgebaut hat. Der Bund, der 12% an dem Frankfurter Kreditinstitut hält, ist gegen eine Übernahme, hat aber signalisiert, er könne UniCredit kaum daran hindern, weitere Anteile an der Bank zu erwerben.