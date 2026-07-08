UniCredit hatte bekanntgegeben, sich mit einem Tauschangebot bis zu 47,6 ‌Prozent der Aktien und 49,65 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank gesichert zu haben. Die Commerzbank-Führung äussert aber weiterhin Zweifel, wie die Annahmequote ​auf das wirtschaftlich kaum attraktive Angebot zustandegekommen ist. Nach ​ihren Daten haben weniger als zwei ​Prozent der institutionellen und privaten Aktionäre die Offerte angenommen. Der Grossteil der Annahmequote von ‌17,6 Prozent, die UniCredit gemeldet hatte, entfalle auf Banken und Parteien, die mit der italienischen Bank verbunden seien. «Es ist weiterhin nicht transparent, in welchem ​Umfang ​geliehene Aktien angedient und welche Absicherungsvereinbarungen ⁠in diesem Kontext getroffen wurden», heisst es ​in der Mitteilung.